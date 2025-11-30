Ábalos dice haberse adaptado bien a la cárcel y avisa: "Sigo fuerte, no me van a callar"

José Luis Ábalos en una de sus comparecencias en el Tribunal Supermo. EFE/Javier Lizón.

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha asegurado este domingo que su adaptación a la cárcel está siendo menos traumática de lo que esperaba y ha advertido de que sigue "fuerte y firme" y no le van a "doblegar ni callar".

Así lo asegura Ábalos en un mensaje en X, en el que agradece el buen trato que está recibiendo por parte de los funcionarios y los demás internos de la prisión madrileña de Soto de Real, donde permanece encarcelado desde el jueves por el caso Koldo.

"Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar...", ha escrito.

Ábalos actualizó este sábado su cuenta en la red social, que ahora se denomina 'En el nombre de Ábalos' y en la que se presenta como diputado por Valencia e inocente.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han explicado a EFE que ningún preso tiene acceso a Internet desde la cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión para Ábalos por el cobro de presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Junto a su exasesor, Koldo García, está procesado por delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, por concertarse, presuntamente, junto con el empresario y presunto corruptor, Víctor de Aldama, para beneficiarse económicamente de supuestas adjudicaciones irregulares.