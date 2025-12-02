Zarzuela cree inoportuno el vídeo del rey emérito en el que pide a los jóvenes que apoyen a su hijo Felipe VI

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

La Casa del Rey no considera «ni necesario ni oportuno» el mensaje de Juan Carlos I difundido mediante un vídeo que circula por las redes sociales en el que se dirige a los jóvenes para pedirles que apoyen a su hijo, Felipe VI, y del cual no tenían conocimiento en el Palacio de la Zarzuela.

Fuentes de Zarzuela se han expresado en estos términos tras comprobar la difusión que está alcanzando del vídeo, que puede reproducirse desde la plataforma Youtube y en el cual el rey emérito aparece solo, sentado en una silla, con una gran bandera nacional ondeando detrás de él.

Con este "mensaje para los jóvenes españoles" el padre del jefe del Estado, que desde hace años reside en Abu Dabi, ruega que respalden a su hijo en su "duro trabajo" de "unir a todos los españoles".

Precisamente la difusión de las imágenes se produce en vísperas de la aparición en España de su libro 'Reconciliación', sus memorias ya publicadas en Francia.

Zarzuela remarca, tras confirmar que no sabían nada de este mensaje, que tampoco entiende cuáles son los objetivos que con él busca el rey emérito.

El vídeo dura apenas un minuto y medio y su autenticidad ha sido confirmada por fuentes del entorno del rey Juan Carlos.

Además, explica que decidió escribir sus memorias con el objetivo de transmitir la historia reciente de España "sin distorsiones interesadas".

"Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo", dice a los jóvenes.

Y añade: "Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesga".

Eso sí, reafirma que "con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es".

Respecto a sus memorias, don Juan Carlos señala que decidió escribirlas para que los padres de los jóvenes de hoy en día puedan "recordar momentos históricos" y conocer el pasado "sin distorsiones interesadas".

"La Monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo", sostiene antes de cerrar su breve alocución pidiendo apoyo para su hijo.