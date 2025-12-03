La Guardia Civil busca a un camionero que huyó tras atropellar mortalmente a un operario

Publicado por EFE Valencia Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha abierto una investigación para intentar localizar al conductor de un camión que atropelló a un operario que llevaba a cabo trabajos de señalización en la autovía A-7 a su paso por Alginet (Valencia) y no paró, según han informado a EFE fuentes de la Benemérita.

El atropello se produjo la madrugada de este martes, sobre las 4:30 horas, y aunque el hombre arrollado por el camión fue atendido en el lugar por un equipo médico del SAMU y tras ser estabilizado lo evacuaron el hospital La Fe de València, falleció de camino.

El operario fallecido tenía 48 años, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).