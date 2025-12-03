Detenidos la dueña y el anestesista de la clínica dental de Alzira donde murió una niña

Publicado por EFE Valencia Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a la dueña y al anestesista de la clínica dental privada de Alzira (Valencia) donde fue atendida la niña de 6 años que falleció el pasado 20 de noviembre tras ser atendida en estas instalaciones y otra de 4 tuvo que ser hospitalizada.

La dueña, de 50 años, está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública, según la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, mientras que al anestesista, de 43, se le imputan los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

A la primera se la ha detenido en Alzira horas después de que se produjera en València el arresto del anestesista que sedó tanto a la menor fallecida, de 6 años, como a otra niña de 4 que sufrió lesiones y que ha estado ingresada hasta este martes en el Hospital Clínico de València.

Los hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, que ha abierto diligencias previas para investigar tanto el fallecimiento como las lesiones sufridas por la otra menor.

La Conselleria de Sanidad ha informado recientemente de que esta clínica dental privada no tiene autorización sanitaria para técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor.

Según Sanidad, la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología-estomatología", de modo que únicamente está autorizada para "administrar sin más autorización anestésicos locales".

El pasado 20 de noviembre, una niña de 6 años ingresó, minutos antes de las 17 horas, en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en una clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Previamente, a las 15:11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladada al hospital Clínico de València, donde fue atendida en la UCI pediátrica, y fue dada de alta este martes.

Dos días después de estos hechos, el personal del servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad se entrevistó con el anestesista que atendió a ambas menores con el propósito de elaborar un informe que será trasladado a la autoridad judicial.