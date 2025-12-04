La diputada leonesa Andrea Fernández pide al PSOE explicaciones convincentes sobre Salazar
Espera aún "explicaciones pormenorizadas y convincentes" sobre el caso de supuesto acoso sexual
La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad en el Congreso, la leonesa Andrea Fernández, que ocupó el cargo de secretaria de Igualdad en el partido de finales de 2021 a principios de 2024, ha subrayado este jueves que espera aún "explicaciones pormenorizadas y convincentes" sobre el caso de supuesto acoso sexual del exdirigente Paco Salazar hacia dos militantes.
En declaraciones a la prensa en el Congreso, Fernández se ha referido a la reunión telemática que mantuvo ayer con la actual secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Socialista, Pilar Bernabé, y con el resto de responsables del PSOE en esta materia y tras la que, ha declarado, sigue a la espera de explicaciones.
Fernández ha dicho estar "disgustada y muy dolida" con la situación después de que 'elDiario.es' publicara que las dos denuncias anónimas contra Salazar habían desaparecido del canal interno del PSOE y ha incidido en que su formación está formada por "muchas más" personas que "todo lo que rodea a este escándalo".
Ha insistido en que quiere que todo quede "muy claro, negro sobre blanco" y "sobre todo" que se proteja a las víctimas, quienes el pasado mes de julio -ha recordado- "prefirieron" ir a un medio de comunicación ('Eldiario.es) antes que "recurrir a la organización".
"Quiero que esas mujeres sepan que estamos aquí para ellas", ha manifestado Fernández, quien ha defendido que las responsables de Igualdad de la formación van a exigir "todas las responsabilidades que hagan falta".