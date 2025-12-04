La diputada leonesa Andrea Fernández pide al PSOE explicaciones convincentes sobre Salazar

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad en el Congreso, la leonesa Andrea Fernández, que ocupó el cargo de secretaria de Igualdad en el partido de finales de 2021 a principios de 2024, ha subrayado este jueves que espera aún "explicaciones pormenorizadas y convincentes" sobre el caso de supuesto acoso sexual del exdirigente Paco Salazar hacia dos militantes.

En declaraciones a la prensa en el Congreso, Fernández se ha referido a la reunión telemática que mantuvo ayer con la actual secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Socialista, Pilar Bernabé, y con el resto de responsables del PSOE en esta materia y tras la que, ha declarado, sigue a la espera de explicaciones.

Fernández ha dicho estar "disgustada y muy dolida" con la situación después de que 'elDiario.es' publicara que las dos denuncias anónimas contra Salazar habían desaparecido del canal interno del PSOE y ha incidido en que su formación está formada por "muchas más" personas que "todo lo que rodea a este escándalo".

Ha insistido en que quiere que todo quede "muy claro, negro sobre blanco" y "sobre todo" que se proteja a las víctimas, quienes el pasado mes de julio -ha recordado- "prefirieron" ir a un medio de comunicación ('Eldiario.es) antes que "recurrir a la organización".

"Quiero que esas mujeres sepan que estamos aquí para ellas", ha manifestado Fernández, quien ha defendido que las responsables de Igualdad de la formación van a exigir "todas las responsabilidades que hagan falta".