Investigan la muerte violenta de un niño de cuatro años

GRAFAND2482. GARRUCHA (ALMERÍA), 04/12/2025.-El abuelo materno de Lucas, el niño de 4 años hallado muerto con signos de violencia en una playa de Garrucha (Almería), llora junto a familiares y vecinos de esta localidad almeriense tras un minuto de silencio que se ha guardado en un acto institucional a las puertas del Ayuntamiento donde las banderas ondean a media asta con crespón negro, para expresar su repulsa por el crimen, y tras el cual ha responsabilizado a la pareja de la madre de lo ocurrido, tras la detención de ambos. EFE/Carlos BarbaEFE

La Guardia Civil ha detenido a la madre de un menor de cuatro años de edad y a otro hombre ante la muerte violenta del pequeño, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en una playa de Almería. Fuentes de la investigación han confirmado los arrestos tanto de la madre como el del varón, cuya relación con la progenitora está por determinar, si bien no se trata del padre del pequeño fallecido. La investigación, bajo secreto, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados. La madre, aunque vecina de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense. El cuerpo del menor fue localizado por las autoridades en torno a las 23,30 horas en una playa situada en el límite de los términos municipales entre Garrucha y Mojácar, frente a una gasolinera, poco después de que se diera un aviso por su desaparición.