Sindicatos médicos mantienen la huelga de cuatro días, del 9 al 12 de diciembre

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han decidido este jueves mantener las cuatro jornadas de huelga del 9 al 12 de diciembre tras estudiar la última propuesta del Ministerio de Sanidad para modificar el Estatuto Marco, la cual han rechazado.

En un comunicado, los sindicatos detallan los motivos del rechazo de esta propuesta, entre los que destacan su exigencia de un estatuto propio, petición que fundamentan en la necesidad que el colectivo médico tiene de "un Ámbito de Negociación diferenciado" e "interlocutores propios ante la Administración".

"No nos soluciona nada agrupar en un capítulo específico normas que regulen aspectos laborales exclusivos del médico, ni la oferta de crear mesas técnicas exclusivas para abordar problemática del facultativo mientras la composición de esas mesas siga siendo la misma que la de la sectorial", han aseverado.

Respecto a la clasificación de los grupos profesionales, CESM y SMA critican que el ministerio mantenga su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados MECES III con titulados MECES II.

"Graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos. El nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación", han explicado en el comunicado.

Asimismo, exigen que se califiquen las jornadas de guardias como actividad extraordinaria, que se garantice su retribución por encima de la hora ordinaria, y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación.

Por último, piden que se elimine la movilidad forzosa y un régimen de incompatibilidades que consideran "discriminatorio".

"Un sistema de salud en el que la fuga de médicos es uno de sus principales problemas no puede poner más trabas para atraer talento", han apostillado.