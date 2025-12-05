Los desahucios por impago de hipotecas suben otro 20% con los precios de la vivienda disparados

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La moratoria en los desahucios a familias vulnerables -que vence a final de año y actualmente protege a unos 60.000 hogares- no ha impedido que el número de ejecuciones siga creciendo en España por la imposibilidad de muchas familias -no solo las de menores rentas- de hacer frente al pago de la hipoteca. Entre julio y agosto de este año, las estadísticas registraron 2.066 ejecuciones hipotecarias sobre la vivienda habitual de personas físicas, según datos del INE. La cifra supone un 28% menos que en el trimestre anterior. Pero es la más elevada de un tercer trimestre desde 2021 y sigue siendo casi un 20% (un 19,3%) superior a la registrada en el mismo periodo de 2024. El avance de estas amenazas de desahucio se encuentra, de hecho, entre los mayores en términos interanuales de toda la serie estadística. En todo caso, fuentes del sector bancario explican que estas referencias deben mirarse en su contexto, pues no creen que los impagos vayan a crecer de forma "anormal" en un entorno macroeconómico favorable, con plena resistencia del mercado laboral y con los salarios al alza. De hecho, la serie histórica refleja cómo los impagos se concentran en un claro periodo de tiempo. En concreto, cuatro de cada 10 ejecuciones ordenadas durante el tercer trimestre se concentraron en hipotecas constituidas antes de 2006.

Hay que tener en cuenta, además, que la imparable escalada del precio de la vivienda ha provocado que la mayoría de desahucios en España sean ahora en casos de alquiler, y no de propiedad. En concreto, solo en el primer trimestre de este año se registraron 5.443 desahucios por impago del alquiler, un 73% -siete de cada diez- sobre el total de todos los lanzamientos practicados en el periodo, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta situación podría continuar si se tiene en cuenta la evolución del precio de la vivienda, que sigue sin tocar techo y en el tercer trimestre del año se disparó otro 12,8%, según el INE. Es su mayor aumento en más de 18 años, desde el primer trimestre de 2007, encadenando ya 42 trimestres al alza. Dentro de esa evolución destaca especialmente la escalada de precios de las casas de segunda mano, con un repunte del 12,4% interanual, su mayor ritmo desde el inicio de la serie estadística del INE. Compara además con una subida más moderada en la vivienda nueva, del 9,7%, 2,4 puntos inferior a la registrada en el segundo trimestre. En todo caso, las subidas a doble dígito y de valores récord se consolidan en la segunda mitad de 2025. "Hay una demanda muy activa que, alentada por la previsión de aumentos de precio y la situación de tipos de interés, está adquiriendo vivienda a ritmos que no se veían desde la burbuja inmobiliaria. A esta realidad hay que sumar la de la oferta escasa y el consecuente aumento en los precios que estamos viendo", explica Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com.

Esta es una situación que, a juzgar por las estadísticas, difícilmente cambiará a corto plazo. Es más, ya está generando situaciones inéditas como que la presión de precios en las capitales de provincia, que afecta ya a las rentas medias y medias-altas, está desplazando la demanda hacia segundos y terceros anillos, generando "listas de espera" para comprar casa en la periferia, según advierte la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).