Consumo impone multas de 5M de euros a seis operadores de juego online ilegales y su retirada

La Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo ha impuesto multas de 5 millones de euros a seis empresas de juego online extranjeras que operan sin licencia en España y ha ordenado el bloqueo de sus páginas. Se trata de XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, Samaki, Lone Rock Holdings y Novaforge, cuyas infracciones a la normativa del sector están tipificadas como muy graves.

Además, el organismo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionado a otras 26 empresas del sector por infracciones graves de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Estas multas suman 3,5 millones de euros y oscilan entre los 10.000 euros aplicados a Games Online y los 512.000 euros de Electraworks Ceuta.

Entre los operadores multados por infracciones graves se encuentra Beatya Online, que ha sido multada con 300.000 euros por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación. Sobre 888 Online ha recaído una multa de 250.000 euros por estos mismos motivos y también por utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados.

Por su parte, a Betfair se le ha impuesto una multa de 100.000 euros por no cumplir sus obligaciones en materia de juego responsable y de protección de los jugadores que marca la ley.

La multa más alta a las empresas que han incurrido en infracciones graves, los 512.000 euros impuestos a Electraworks Ceuta, está motivada por tres infracciones diferentes: permitir el acceso al juego a personas que lo tienen prohibido, utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados y por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y los sistemas de comunicación. Por este último motivo también ha sido sancionada Codere, con 17.500 euros.

La última modificación de la Ley de Regulación del Juego estableció que las infracciones graves y muy graves firmes en vía administrativa se publicarán en la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego. Desde entonces, en julio de 2021, se han dado a conocer 212 sanciones, con multas de un total de 496 millones de euros.