La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El cuerpo del menor de cuatro años hallado muerto este miércoles en la playa de Garrucha presenta "signos de violencia física y sexual", según los primeros indicios de la autopsia preliminar del cadáver realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería.

Fuentes próximas a la investigación confirman a IDEAL las vejaciones a las que el menor fue sometido antes de ser hallado sin vida en una zona rocosa de la playa de Garrucha, al límite de Mojácar. Por el momento, permanecen detenidos en el cuartel de la Guardia Civil, la madre del menor, de 21 años y embarazada de cinco meses, y la pareja sentimental de esta, a quien le constaba una orden de alejamiento sobre ella y su hijo.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera, competente en Violencia sobre la Mujer, acordó el pasado 20 de octubre una orden de alejamiento del hombre arrestado por la muerte del pequeño.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha detallado, por su parte, que los arrestados por estos hechos van a pasar mañana a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera, en funciones de guardia.

Martín ha lamentado los "trágicos" hechos que continúan bajo la investigación de la Guardia Civil, centrada en determinar el grado de participación de los investigados así como la secuencia de los hechos desde los momentos antes de que se denunciara la desaparición por parte de los familiares del menor hasta el momento de las detenciones.

Consternación en Garrucha Garrucha amaneció ayer consternada ante la muerte de un menor de cuatro años en una playa de la localidad, limítrofe con Mojácar. Todo ello ocurría horas después de que la familia denunciara su desaparición el miércoles por la tarde a través de redes sociales y diera cuenta a las autoridades.

En el lugar de los hechos, la Guardia Civil confirmó la "muerte violenta" del pequeño y la Policía Judicial de Almería se hizo cargo de la investigación para tratar de esclarecer todo lo relacionado con esta atroz muerte que desató una oleada de tristeza en la localidad, de apenas 10.000 habitantes.

Durante la madrugada del jueves los investigadores arrestaron a la madre del menor, de 21 años y embarazada de su actual pareja, por su presunta implicación en el crimen. Horas más tarde, en torno a las 7.00 horas de la mañana, quedó arrestado el varón con el que mantenía una relación -que no se trata del padre biológico de la víctima-, a quién le pesan antecedentes por violencia doméstica sobre el menor con fecha de octubre y, además, una orden de alejamiento sobre la progenitora. Fuentes cercanas al caso confirman a IDEAL que el sospechoso tenía previsto marcharse de Garrucha este mismo jueves en un billete que partía a las 10.00 horas hacia Madrid desde la estación de autobuses.

La labor de los agentes se centra ahora en averiguar el grado de participación de cada uno de los involucrados en el momento del crimen, en un caso que está declarado bajo secreto de sumario, y si el menor habría muerto en otro lugar y fue trasladado hasta el punto donde fue localizado por las autoridades.

El cuerpo, hallado en torno a las 23.30 horas de la noche del miércoles en la costa del Levante almeriense, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) a la espera de que la autopsia determine la causa del crimen.

Colaboración en la búsqueda La familia de Luca, el menor hallado sin vida, difundió por redes sociales durante la tarde del miércoles su imagen y la de su madre para dar con su paradero. "Necesito ayuda para encontrar a mi prima (...) tiene un hijo, se ha desaparecido y mandó mensajes escalofriantes a su padre", decía un familiar, otro, especificaba que había sido vista por la playa "esa misma tarde" y, junto a un teléfono de contacto, pedían información de su paradero. Vecinos, familiares y autoridades -Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil- se sumaron a un dispositivo de búsqueda para localizar a los desaparecidos que tuvo un fatal desenlace a las 23.30 horas.

A primera hora del jueves el Consistorio garruchero declaró día de luto oficial y ondeó su bandera a media asta en señal de "profundo dolor", toda vez que trasladaron su "más sentido pésame" a los familiares y seres queridos. A las 13.00 horas se congregaron en el Ayuntamiento decenas de vecinos, familiares y autoridades para guardar un minuto de silencio. El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, trasladó la "consternación" de la localidad, "estamos muy afectados".