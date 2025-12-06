María Guardiola alerta de que Extremadura «se juega su futuro» el próximo 21D

Publicado por Agencias Don Benito Creado: Actualizado:

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que la región «se juega su futuro» en las elecciones del 21 de diciembre y ha reivindicado su gobierno, «de realidades y no de demagogia", frente a un PSOE al que acusa de «escándalos semanales", «mentiras» y de estar «aferrado al poder». Durante un acto de campaña,Guardiola ha reivindicado que Extremadura posee «una fuerza enorme» que durante años fue «silenciada» por el «clientelismo", y ha defendido una política «seria", centrada en «la salud, el empleo, las oportunidades y la esperanza", en la que «no hay sitio para la demagogia». La líder del PP regional ha acusado al PSOE extremeño de sostener «una red de apoyos» cuyo cabeza de lista está «imputado por colocar al hermano de Pedro Sánchez", a la vez que ha denunciado las «asquerosas» declaraciones sobre mujeres que se vienen conociendo: «la izquierda cayó» ante casos como los de «Errejón, Monedero, Ábalos o Salazar». Guardiola ha criticado igualmente la estrategia de Vox, un partido que «solo apuesta por lo que diga Madrid» y que su candidato regional «no puede hablar sin tutelas». Sobre los pronósticos electorales, ha pedido «cautela» con las encuestas y ha reclamado convertir a Extremadura en una «isla de moderación", con un gobierno «estable, respetuoso y centrado en las personas». "Quiero gobernar mirando a la cara de los extremeños, con las manos abiertas, con respeto y confianza. Esta tierra es la mejor del mundo", ha recalcado. La dirigente popular ha reivindicado la gestión de su gobierno en estos años con medidas como la bajada de impuestos, el refuerzo de los servicios públicos y ayudas para aliviar la economía familiar. Ha destacado que en Extremadura «hay más mujeres trabajando que nunca", es «la única comunidad donde crece el número de autónomos, casi 800 en el último año", y que el 21 de diciembre podrán «ponerse enfermos sin que les cueste dinero.