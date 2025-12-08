Feijóo presiona en el Congreso para poner faltas a los ministros

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El PP quiere endurecer el cerco al Gobierno en el Congreso y planteará una reforma del Reglamento de la Cámara baja para que los ministros tengan que explicar sus ausencias en la sesiones de control cuando estas no estén justificadas por su cargo o sean «ineludibles». Así lo anunció este domingo la portavoz parlamentaria del partido, Ester Múñoz, que lamentó que esta semana, cuando se celebra el último pleno del año, se ausentarán del mismo hasta siete miembros del Ejecutivo. Los de Alberto Núñez Feijóo pretendían apretar a Moncloa después de conocerse las denuncias por acoso sexual contra el exdirigente socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar, un caso que, en palabras de Muñoz, «ha sido tapado por el PSOE». En ese contexto, la portavoz popular critica que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista». Entre los ministros que el PP echará en falta en la sesión de control de este miércoles se encuentran, tal y como citan ellos mismos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «a la que desde el propio círculo del PSOE se señala como una de las responsables de que no se esté conociendo toda la verdad", y que «ha dicho a sus ministros que no vengan a la sesión de control", subraya Muñoz.