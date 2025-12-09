El PP cita a Salazar y denuncia que Sánchez es un presidente «dañino» para las mujeres

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este lunes que su formación citará en el Senado al exmilitante socialista y ex asesor en Moncloa Francisco Salazar por las denuncias en su contra de varias mujeres por presuntos delitos de acoso sexual, y ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el «más dañino» para las mujeres. En concreto, el PP usará la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para citar a Salazar en la comisión que investiga los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García y las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme. La formación capitaneada por Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que Francisco Salazar utilizó su puesto de alto cargo y de «absoluta confianza» de Sánchez para tener comportamientos «intolerables» con mujeres de su entorno profesional en la Moncloa, como presionar para que mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones delante de ellas y, además, cobrar en efectivo dinero de origen desconocido dentro de la trama. "Las víctimas no merecen que el sanchismo tape y esconda este escándalo, merecen que se destape la verdad y que los responsables pidan perdón y paguen por ello", apostilla el partido. García apunta que Salazar «sabe demasiado» de las primarias del PSOE en las que ganó Sánchez.