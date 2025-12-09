Detenida una mujer que fingía un embarazo para ocultar dos kilos de cocaína

La Policía Nacional detiene a una mujer que fingió estar embarazada para ocultar la droga en el falso vientre.EFE/ Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en un control rutinario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una mujer que fingió estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en el falso vientre y para la que se ha decretado su ingreso en prisión.

Se trata de una joven que llegó al aeropuerto madrileño en un vuelo transatlántico y de la que los agentes desconfiaron en los controles policiales tras responder de manera incoherente a sus preguntas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En un momento determinado, y de forma voluntaria, la joven extrajo de debajo de la ropa una prótesis de silicona con forma de vientre de embarazada dejando al descubierto diversos fragmentos de envoltorio transparente que sujetaban 13 paquetes pegados a su abdomen.

Los policías observaron que los paquetes contenían cocaína por lo que detuvieron a la joven como presunta responsable de un delito contra la salud pública.