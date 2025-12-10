Tres años de cárcel por robar un móvil: así será la nueva ley de multirreincidencia, que podría ver la luz a primeros de 2026

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión de Justicia del Congreso ha pisado este miércoles el acelerador para que la propuesta de Junts de castigar más la multirreincidencia llegue a buen puerto a principios de 2026, con el respaldo de PP, Vox y PNV, además del PSOE, en lo que se considera un gesto del Ejecutivo ante la situación de bloqueo anunciada por el grupo de los postconvergentes.

Frente a esta mayoría que ha aprobado el dictamen de la ponencia de la reforma, Sumar, EH Bildu y Podemos -ERC se ha abstenido- han rechazado de plano la propuesta al calificarla de "populismo punitivo" que solo beneficia a la extrema derecha, al tiempo que han reprochado a los socialistas su aval.

Después de más de un año encallada en el Congreso, la propuesta legislativa de Junts contra la multirecincidencia - el 26 % de los hurtos se cometen en Cataluña - se reactivó en noviembre y hace apenas una semana tomaba impulso definitivo con la reunión de la ponencia días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escenificase un acercamiento con Junts tras su ruptura con el Ejecutivo.

Con el paso dado este miércoles, la iniciativa podría aprobarse en el nuevo periodo de sesiones de 2026, incluso en el primer pleno, previsto en febrero antes de remitirlo al Senado.

Aunque varias enmiendas han quedado vivas, el dictamen ha incorporado cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.

El texto acordado también propone tipificar como delito la práctica del 'petaqueo' como se conoce al uso de embarcaciones conocidas como 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', así como los robos en el campo de material y herramientas.

Se ha considerado necesario un aumento estructural de jueces de adscripción territorial, una medida que, no obstante, solo se puede materializar con un aumento extraordinario de la plantilla y por tanto, con la aprobación la Ley de Ampliación y Fortalecimiento (prevé 2.500 nuevos jueces).

"Es una ley practica, quirúrgica y necesaria" contra la "impunidad" de quienes cometen decenas y decenas de hurtos cada día, ha defendido la portavoz de Junts Marta Madrenas, apoyada desde las filas socialistas que respaldan el texto y aseguran que "la multireinciencia tiene los días contados".