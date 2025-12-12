El PSOE investiga una denuncia por acoso sexual contra el número 2 del partido en Valencia

Toni González, alcalde de Almussafes y número 2 del PSOE de Valencia, en una imagen de archivo.AYTO DE ALMUSSAFES

El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral contra el número dos de los socialistas valencianos, Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia).

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la dirección del partido, después de que elDiario.es publicara que el también miembro de la ejecutiva autonómica ha sido denunciado por esos hechos, que se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes, a través tanto del canal antiacoso de los socialistas como del Departamento de Cumplimiento de Normativa.