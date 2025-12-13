Yolanda Díaz dice a Sánchez que «así no se puede seguir» con el lastre de «la corrupción» y «los puteros»

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contempla acometer los cambios profundos en el Ejecutivo que le ha reclamado su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar) ante la sucesión de casos de presunta corrupción y de acoso porque ningún ministro está implicado.

Fuentes de Moncloa trasladan que no habrá crisis de Gobierno, una prerrogativa exclusiva del presidente Sánchez, según recalcan, que sigue manteniendo toda la confianza en sus ministros. Díaz reclamó a Sánchez acometer un «cambio profundo en el Gobierno» y que actúe con medidas anticorrupción porque, a su juicio el Ejecutivo «así no puede seguir", según afirmó en declaraciones a 'La Sexta'. La vicepresidenta segunda subió el tono después de las últimas investigaciones de presunta corrupción que afectan al entorno del PSOE, como la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la Sepi Vicente Fernández o del socio de Santos Cerdán Antxón Alonso. También ante el «disparate de los puteros» según manifestó y los casos de presunto acoso en las filas socialistas.

En Moncloa, sin embargo, tratan de arrojar agua fría a la situación y defienden que ninguno de estos casos afecta a ministros con asiento en el Consejo de Ministros y por tanto no entienden la vinculación que ha hecho Díaz para pedir cambios en el Ejecutivo. Aunque son conscientes de que se trata de la 'número tres' del Gobierno y aseguran que está en su derecho de expresar su opinión, en el ala socialista del Ejecutivo no la comparten, tratan de quitarle importancia y no entrar al choque con ella.

Y mientras, el PNV anima la hipótesis de elecciones generales en 2026 y Junts presiona a ERC para aprovechar la debilidad de Sánchez. Pero de momento, los socios de legislatura ponrn la raya roja en la financiación ilegal del PSOE. Mientras, no romperán la baraja.

Al mismo tiempo, los casos de acoso sexual de miembros del Partido Socialista se multiplican. El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha comunicado a la dirección provincial del PSOE de Córdoba su decisión de renunciar a todos sus cargos tras las informaciones aparecidas sobre un presunto caso de acoso sexual en la que se desvela que le decía: «¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina?». El PSOE está investigando además una denuncia contra el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, que ha presentado una militante en el canal habilitado por Ferraz.