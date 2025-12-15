Sánchez anuncia un abono transporte único de 60 euros al mes para viajar por todo el país

Renfe no tendrá competencia en el servicio de alta velocidad a Asturias al menos hasta 2028.dl

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la puesta en marcha el próximo mes de enero de un abono transporte único con un precio de 60 euros al mes para viajar por todo el país en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal.

En una comparecencia para presentar el informe 'Cumpliendo', Sánchez ha añadido que este abono, que se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, tendrá un precio de 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años.

Sánchez ha explicado que la medida se aprobará junto a la extensión de las ayudas vigentes al transporte y que estará disponible en enero.

El abono permitirá viajar en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal y el presidente ha ejemplificado que un trabajador que todos los días vaya de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60 % del gasto mensual en transporte público.

"Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día", ha añadido.

"Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora", ha enfatizado.

Sánchez ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y entidades locales para que se adhieran y faciliten "el acceso asequible al transporte público en todo el país".