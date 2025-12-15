Trabajo cierra con CCOO y UGT un acuerdo para ampliar los permisos por fallecimiento

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar a diez días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar y para poner en marcha dos nuevos permisos, uno de hasta 15 días laborales para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañamiento en la eutanasia.

"Daremos un paso de gigante para ser un país civilizado en materia de relaciones laborales (...) Lo que hay ahora es anacrónico", ha dicho en rueda de prensa el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en referencia a los dos días actuales por fallecimiento, ampliables a cuatro cuando se requiere desplazamiento.

Una vez pactado con los sindicatos, Trabajo negociará con los grupos parlamentarios para garantizar que la norma consigue los apoyos necesarios para su aprobación, si bien Pérez Rey se ha mostrado convencido de que tendrá un respaldo mayoritario puesto que se trata de "una necesidad sentida por el conjunto de la sociedad española".

El secretario de Estado ha lamentado que la patronal se haya "autoexcluido" del acuerdo "por cálculos que no se entienden cuáles son, pero que no tienen que ver con la productividad, no tienen que ver con el absentismo o no tienen que ver con la cultura del esfuerzo".

Trabajo dio por finalizada la semana pasada la negociación con CEOE y Cepyme, tras su negativa a modificar el permiso por duelo y a poner en marcha otros dos nuevos, fundamentalmente por el coste que supone para los empresarios.

"Aquí debería estar la patronal y no lo está", ha dicho Pérez Rey, que ha pedido a la CEOE "que deje de perseguir trabajadores enfermos", al tiempo que se ha preguntado "cómo se puede mostrar un grado de insensibilidad tan enorme frente a las personas que peor lo pasan".

"Nadie puede incorporarse al trabajo a los dos días de ver cómo ha fallecido un hijo. Nadie puede trabajar en condiciones normales cuando tiene a alguien que está pasando sus últimos días en un hospital. Las relaciones laborales tienen que ser relaciones también humanas", ha añadido.