La española 'Sirat' de Oliver Laxe, precandidata al Óscar en cinco categorías

La española 'Sirat', del director franco-gallego Oliver Laxe, se ha colocado entre las precandidatas para optar al Óscar en cinco categorías, incluyendo mejor película internacional, banda sonora y sonido, informó este martes la Academia de Hollywood.

'Sirat' también se encuentra en la preselección para competir en la categoría cásting y cinematografía en las nominaciones a los Premios Óscar, previstas para el próximo 22 de enero.

El proyecto que representa a España en la carrera por el Óscar se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una 'rave' ilegal en la montaña