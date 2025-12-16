La española 'Sirat' de Oliver Laxe, precandidata al Óscar en cinco categorías

Diario de León

'Sirat' también se encuentra en la preselección para competir en la categoría cásting

La española 'Sirat', del director franco-gallego Oliver Laxe, se ha colocado entre las precandidatas para optar al Óscar en cinco categorías, incluyendo mejor película internacional, banda sonora y sonido, informó este martes la Academia de Hollywood.

'Sirat' también se encuentra en la preselección para competir en la categoría cásting y cinematografía en las nominaciones a los Premios Óscar, previstas para el próximo 22 de enero.

El proyecto que representa a España en la carrera por el Óscar se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una 'rave' ilegal en la montaña

