Es oficial: El Imserso concede 5,8 millones en ayudas para atender personas con discapacidad

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Imserso concederá 5,8 millones de euros a entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro con implantación estatal destinadas a actuaciones en los programas de turismo y termalismo para personas con discapacidad y en el área de atención a personas mayores durante 2026, según un comunicado.

El organismo estatal empezará a notificar en diciembre las resoluciones de concesión de las convocatorias de subvenciones, que serán publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en la web del propio Imserso.

En relación a los programas de turismo y termalismo, con un presupuesto de 3,5 millones de euros, las ayudas tienen como objetivo facilitar la vida independiente, la integración social y el acceso a entornos culturales, naturales y de salud para las personas con discapacidad, a través de actuaciones subvencionables en turismo de naturaleza en entornos accesibles y en balnearios con aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública.

Estas subvenciones irán destinadas a personas con discapacidad (grado igual o superior al 33%), procedentes de al menos ocho comunidades o ciudades autónomas.

Además, las actuaciones en el área de atención a personas mayores de 60 años totaliza 2,3 millones de euros en ayudas y con alcance supraterritorial, es decir, como mínimo seis comunidades autónomas. Las subvenciones abarcan la promoción del envejecimiento saludable (actividad física, ocio cultural), la formación y sensibilización (cursos, talleres, campañas), la creación de redes de apoyo y espacios intergeneracionales, las publicaciones y difusión de conocimiento o el fomento del voluntariado sénior.

El Imserso notificará las resoluciones a través de su sede electrónica y se comunicarán de forma individual tanto a las entidades beneficiarias como a aquellas que resulten excluidas, conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras. Además, las resoluciones agotan la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo en los plazos previstos por la ley.