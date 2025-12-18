Adolfo Suárez, denunciado por agresión sexual

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido este jueves que se retiren todos los "reconocimientos institucionales" concedidos a Adolfo Suárez, primer presidente democrático tras el franquismo, después de que una mujer le haya denunciado por supuesta agresión sexual continuada a principios de los años ochenta.

Podemos ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso para pedir que se tomen medidas tras la difusión de esta denuncia por parte de Diario Red e Infolibre. La denunciante asegura haber sufrido abusos sexuales continuados por parte de Suárez entre 1982 y 1985, que habrían empezado cuando ella tenía 17 años y él, 50. Suárez murió en 2014.

Belarra ha transmitido su agradecimiento a la víctima. "Hay que ser muy valiente y tener una gran fortaleza para dar un paso adelante y señalar a un agresor que ha recibido los más altos reconocimientos políticos en este país", ha dicho.

En este contexto, ha exigido al Gobierno y al Congreso que se retiren todos los reconocimientos institucionales que Suárez. Es decir que se borre su nombre del Aeropuerto de Barajas y que se quiten todos los bustos, cuadros o demás reconocimiento que haya recibido.

HOMBRES DE ESTADO QUE ERAN AGRESORES

Belarra ha vuelto a denunciar "cómo se ha construido el poder en España durante tantísimo tiempo". "¿Cuántos padres de la democracia, cuántos hombres de Estado que han subido a un pedestal, que nos han dicho que había que admirar en realidad eran agresores sexuales y pedófilos que han construido su poder sobre ese pacto de caballeros y sobre una cantidad ingente de privilegios?", se ha preguntado.

La dirigente morada ha apuntado que le "sorprendería" que el PP, el PSOE o de Vox denunciaran este "gravísimo caso" e hicieran algo al respecto porque "han protegido la impunidad de los agresores que tienen poder en este país".

Por último, ha dado las gracias al movimiento feminista, al que considera el "movimiento democrático más transformador de nuestro tiempo" y también a las "leyes feministas" que protegen "cada vez más" a las mujeres, facilitan que se atrevan a "alzar más la voz" y les dan más herramientas para identificar "qué es violencia, nombrarla y denunciarla públicamente o en los juzgados".

"Esto es algo que durante muchísimo tiempo ha estado absolutamente normalizado, pero ya basta de impunidad de los agresores, ya basta de silencio; es hora de que toda la información salga a la luz y bajemos del pedestal a todos esos hombres de Estado que claramente no eran tales", ha concluido.