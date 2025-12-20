Un detenido por herir de gravedad a una compañera de piso con un arma blanca en A Coruña

Publicado por EFE A Coruña Creado: Actualizado:

Un hombre ha sido detenido este sábado en A Coruña por, presuntamente, herir de gravedad a una compañera de piso con un arma blanca.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 14:00 horas en la calle Paseo de Ronda, en la zona de Riazor, en la ciudad coruñesa, y la víctima tuvo que ser trasladada al Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), informaron a EFE fuentes próximas a la investigación.

La Policía Nacional procedió a la detención de uno de sus compañeros de piso por estos hechos.

Además, tuvieron que intervenir los bomberos ya que en el mismo inmueble prendieron fuego a un colchón que fue sofocado con rapidez.

En el inmueble en el que se produjo el suceso residen varios jóvenes.