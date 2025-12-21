Las acusaciones de corrupción ponen a Zapatero en el disparadero político

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

José Luis Rodríguez Zapatero entra de lleno en el ojo del huracán de la mano del PP, que espera inaugurar el año político con el alto voltaje de su comparecencia en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado. Las recientes detenciones ligadas al supuesto blanqueo de capitales por parte de directivos de la aerolínea lo han colocado todavía más en la picota, hasta el punto de hacer ya irresistible para los populares la tentación de sentarlo en la Cámara Alta. Hasta tres encausados del ‘caso Koldo’ han vinculado a Zapatero con maniobras en Venezuela o con el rescate de 53 millones de Plus Ultra, compañía de capital ligado al chavismo. Koldo García incluso lo ha acusado en OK diario de haberse enriquecido negociando con petróleo, oro y otros recursos del país caribeño. José Luis Ábalos ha afirmado que fue presionado por el exmandatario socialista para el rescate en 2021 de la aerolínea. Su primogénito, Víctor Ábalos, ha confirmado la existencia de esas presiones y habló del ‘lobby’ de Zapatero en Caracas. El comisionista Víctor de Aldama mantiene que él mismo llevó en su avión privado desde Caracas a Santo Domingo al expresidente. Esta misma semana, De Aldama, en una entrevista en Cuatro ha asegurado que, según le contó Koldo, «Plus Ultra hizo una transferencia de 10 millones de euros a Panamá para las comisiones del señor Zapatero». Y que él fue testigo de cómo el expresidente, en una discusión acalorada con Ábalos en su despacho de Transportes, fue quien le conminó al salvamento de la aerolínea con la orden directa de Sánchez a pesar de que —siempre de acuerdo con la versión del empresario imputado— los técnicos no veían el rescate. En una serie de mensajes publicados por ABC, Koldo, Ábalos y De Aldama se refieren a una reunión de Zapatero el 7 de septiembre de 2020 (en plenas negociaciones de los rescates de la pandemia) con José Luis Escrivá, entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social y hoy gobernador del Banco de España, y Bartolomé Lora, entonces presidente de la SEPI, el organismo clave en los rescates. La visita de Delcy El 7 de febrero de 2020, apenas unos días después del ‘Delcygate’ (el frustrado y misterioso intento en Barajas de la vicepresidenta de Maduro de entrar a España el 20 de enero de 2020), Zapatero fue recibido en Caracas por la propia Delcy Rodríguez y por el presidente bolivariano. Según ha revelado recientemente Ábalos, la dirigente venezolana pidió aquella noche «que se le dejase estar unas horas» para «ver a Zapatero fuera del aeropuerto». En otra de sus múltiples intervenciones, De Aldama vinculó a Zapatero con el sobre marrón que custodia uno de sus socios. Según la UCO, ese sobre es el facilitado por Delcy Rodríguez el 4 de febrero de 2020, solo dos semanas después de la misteriosa visita a Barajas. Un matasellos «correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela» certifica que el propio empresario recogió en persona en Caracas ese enigmático envío que, a su vez, había remitido a la vicepresidenta previamente Manuel Quevedo Fernández, entonces «ministro del Poder Popular del Petróleo» y presidente de la sociedad estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.

Este 8 de diciembre, a primerísima hora de la mañana, Zapatero se encontró en un paraje boscoso de El Pardo, de acceso restringido y sin cobertura, con Julio Martínez Martínez, un empresario que tres días después sería detenido por la Policía en la operación por el supuesto blanqueo de dinero del crimen venezolano (relacionado con el tráfico de oro) usando el dinero del rescate de Plus Ultra. En el mismo operativo también fueron arrestados el CEO y el presidente de la aerolínea. Ese encuentro, adelantado por El Debate, ha sido ratificado por diversas fuentes de la seguridad del Estado. Martínez borró mensajes y correos de sus dispositivos.

El expresidente ha permanecido ausente en la campaña de los socialistas en Extremadura cuando venía actuando como revulsivo