Belarra admite una distancia «mayor» con un Gobierno «políticamente muerto"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que la distancia entre su partido y el Gobierno es «enorme» y «cada vez mayor", y ha considerado que el Ejecutivo «está políticamente muerto» y en una «situación límite» que no se arregla con reuniones entre sus socios. Así se ha pronunciado la también diputada a preguntas de los periodistas sobre el encuentro mantenido entre el PSOE y Sumar, tras acudir este sábado a la movilización convocada por CGT en Madrid en demanda de unas «condiciones dignas» para los trabajadores de El Corte Inglés. Como ya dijo esta semana, Belarra ha reiterado que la situación que afronta el Gobierno no se arregla con reuniones, sino con una «izquierda transformadora» que desarrolle las políticas que espera la gente, y eso —ha opinado— «no va a venir del PSOE", que «no va a ser parte de la solución porque está siendo parte del problema». La líder de Podemos ha dicho que «el único que tiene el botón rojo» del adelanto electoral es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha subrayado que «la única manera de salir» del «bloqueo» es «que haya otro espacio político que lidere el bloque progresista». "Podemos va a participar de las candidaturas más amplias y transformadoras", ha garantizado Belarra, que ha aprovechado para llamar a los extremeños a que se movilicen y salgan a las urnas en la jornada electoral de Extremadura.