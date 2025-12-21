Normalidad en una jornada electoral marcada por el frío y la baja participación en Extremadura

Publicado por EFE Mérida Creado: Actualizado:

La ausencia de incidencias destacadas y las bajas temperaturas han marcado la jornada electoral en Extremadura, una comunidad que por vez primera ha acudido a las urnas sin coincidir con unos comicios locales y en la que los partidos políticos han hecho llamamientos a la participación.

El posible ascenso de la abstención, alimentado también por el hecho de estar a las puertas de la Navidad, ha quedado constatado, a falta de conocer los datos definitivos, por los datos de participación tanto a las cuatro como a las seis de la tarde, que han arrojado descensos de seis puntos porcentuales respecto a 2023.

La normalidad en la constitución de las mesas solo se ha visto alterada en la localidad pacense de Fregenal de la Sierra.

En una de sus seis mesas electorales no se ha presentado uno de los vocales ni ninguno de los dos suplentes, por lo que el primer ciudadano que estaba listo para ejercer su derecho al voto, tal y como marca la normativa electoral, ha sido designado para desempeñar las labores asignadas como vocal.

En Plasencia se detectó al inicio de la jornada la falta de papeletas en algún colegio, situación que fue resuelta.

No muy lejos de la capital de la comarca del Jerte, en Cuacos de Yuste (Cáceres), ha habido una demora de unos 40 minutos tras detectar la presencia de papeletas de Unidas por Extremadura por la circunscripción de Badajoz.

Será la Junta Electoral la que clarifique lo sucedido y decida qué se hace con esas papeletas "una vez se abra la urna", tal como ha explicado en rueda de prensa la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Elena Manzano.

El sobresalto de dos nuevos intentos de robo en sendas oficinas de Correos, las de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río, también ha sido noticia, especialmente por el hecho de en los últimos días de la campaña electoral ya se habían registrado otros cinco.

En uno de estos últimos, ocurrido en la oficina postal de Fuente de Cantos, los presuntos autores sí lograron su objetivo y se llevaron la caja fuerte, que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo.

Los ocurridos esta madrugada han quedado en "intentos" y, por lo tanto, "no han tenido impacto alguno en el proceso electoral ni en los sobres de voto por correo”, ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El frío también ha sido protagonista, lo que ha obligado a los electores a acudir con abrigos y gorros a su cita con las urnas. Muchos de ellos han aprovechado la jornada para recorrer tiendas en búsqueda de regalos navideños y para acudir a comidas familiares y de amigos, algo tradicional en estas fechas de diciembre.

Ante las urnas, los principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura han apelado a una participación masiva con llamamientos a la esperanza, la dignidad, la democracia, las libertades y el cambio, y con un mensaje común en todos ellos: hoy se decide el futuro.

La presidenta de la Junta de Extremadura y aspirante a la reelección por el PP, María Guardiola, ha invitado a los ciudadanos a acudir a los colegios electorales con la "libertad" e "ilusión" de poder llenar las urnas de "mucha esperanza y dignidad".

El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado que este 21D es "un día importante para reforzar nuestro sistema democrático" y ha expresado su deseo de que muchos ciudadanos acudan a los colegios electorales, pues "votando mucha gente se refuerza nuestra democracia", ha dicho.

Desde Vox, su candidato, Óscar Fernández Calle, ha confiado en que Extremadura se convierta este domingo en "el punto de partida del cambio político que necesita España" y ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas para ser protagonistas de una jornada "histórica" que, a su juicio, marcará el inicio de "muchas cosas buenas para toda España".

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha hecho un llamamiento a la participación porque "necesitamos que no nos roben los derechos y las libertades y que no retrocedamos al siglo pasado -ha afirmado-".