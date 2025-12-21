Sumar ve preocupante el resultado en Extremadura y urge al PSOE a asumir sus medidas para movilizar a la izquierda

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España).Jesús Hellín - Europa Press

Movimiento Sumar ha admitido que el resultado de Extremadura, con una clara mayoría de PP y Vox en esta comunidad, es "preocupante" y debe servir como una "llamada a la acción" para recuperar la confianza de una mayoría progresista.

Tras el descalabro del PSOE, con más del 95% del voto escrutado de los comicios del este domingo, y después de la gran subida de Vox y que el PP, con 29 escaños, supere a toda la izquierda, demanda que el Gobierno tiene como reto lograr la moratoria de contratos de alquiler que vencen este año. "Si no damos razones a la gente para movilizarse, los reaccionarios se las inventarán para tumbarnos", ha desgranado.

A través de su cuenta oficial en 'Bluesky', la formación creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, proclama que existe en España una mayoría de progreso que "puede desequilibrar la balanza", pero para "activarla" tienen que afrontar el "reto de reconstruir la confianza en un rumbo de progreso, justicia social y democracia que garantice vidas asequibles y dignas".

También toma nota de la "experiencia" de Unidas por Extremadura, la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde a la que ha apoyado, "para llevarla más allá".