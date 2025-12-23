El PSOE intenta limitar daños con la dimisión de Gallardo y rechaza facilitar el paso a Guardiola

Publicado por Paula de Las Heras Madrid Creado: Actualizado:

Menos de 24 horas después del recuento de los votos, el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presentó este lunes la dimisión ante su ejecutiva regional, aunque recogerá el acta de diputado. La formación quedará en manos de una gestora hasta la celebración de un congreso extraordinario. Con este movimiento, Ferraz y Moncloa pretenden dar por asumidas todas las responsabilidades de un resultado electoral catastrófico, que ha dejado a un partido hegemónico durante la inmensa mayoría de los últimos cuarenta años en la comunidad autónoma, temblando, con 18 diputados, frente a los 28 de 2023 y apenas un 26% del voto, frente al casi 40% de hace dos años, cuando firmó el que era hasta el domingo su peor resultado.

La dirección federal ya admitió la noche electoral que los resultados de esta primera cita de un nuevo ciclo electoral, que ahora continuará en Aragón, el 8 de febrero; Castilla y León, en marzo, y Andalucía, como tarde en junio, fueron «muy malos», incluso peores de lo que se preveía, pero desde el primer momento trató de endosar el varapalo al dirigente extremeño, procesado en la causa por la contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz e incapaz de aglutinar en torno a su liderazgo a una federación huérfana tras la marcha del expresidente Guillermo Fernández-Vara. La portavoz de Ferraz, Montse Mínguez, defendió de hecho, que el proyecto que lidera Sánchez sigue «muy vivo».

El único barón crítico del partido, Emiliano García-Page, advirtió este lunes de que «sobra autoengaño y falta autocrítica» y defendió que la política debe servir para «tender puentes y no para levantar muros», una alusión al discurso de investidura en el que, apoyado en los independentistas catalanes y vascos y abrazando a amnistía al ‘procés’ Sánchez se erigió en «muro» frente a la derecha. «A veces esos muros —dijo— se convierten en barreras para crecer y amenazan con derrumbarse de nuestro lado».

En la reunión de la ejecutiva extremeña, el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, también alejado de Sánchez, llegó a reclamar, en una línea similar a la de Page, facilitar la investidura de María Guardiola, a la que bastaría con la abstención de los socialistas para no depender de Vox. Pero en Ferraz descartan de manera rotunda esa posibilidad. Argumentan que Gallardo ya le ofreció negociar los presupuestos y que, pese a ello, la presidenta autonómoca prefirió convocar elecciones anticipadas. «¿Y ahora se nos pide al PSOE que salvemos a los muebles a una señora que se ha metido en un lío ella solita?» arguyen. Nada en el análisis del la dirección socialista apunta tampoco a que se vaya a abrir una reflexión sobre en qué medida la acción del propio Ejecutivo o la situación política nacional ha podido impactar en unas cifras que, de momento, atribuyen más a la baja movilización del electorado propio, es decir, a que los suyos se han quedado en casa, que a un cambio de caballo no ya al PP sino a los de Santiago Abascal, algo que no se verá hasta que haya sondeos postelectorales.

El mismo jefe del Ejecutivo concluyó, en la ejecutiva reunida por la mañana para analizar la situación, que lo que demuestra que el 60% de los extremeños que votaron el domingo o hicieran por la derecha (43% al PP y 17% a Vox) es que su continuidad es hoy «más necesaria que nunca». «Gracias al dique de contención del Gobierno de Pedro Sánchez los ciudadanos de Extremadura, de Madrid y de Valencia pueden ver protegidos sus derechos», argumentó Mínguez.

Desde Ferraz ni siquiera se quiso cargar las tintas contra Gallardo en público, a pesar de que en privado se le apunta cómo principal causante de la hecatombe. Contra quien cargó la portavoz fue contra el PP. "En Extremadura lo que ha pasado es que es la primera vez que se vota sin municipales. Ha habido muchísimas abstención. Es un voto que está ahí y al que tenemos que volver a llegar. Pero también hemos vivido una campaña de desinformación, de ataques y de juego sucio que tienen una incidencia y que buscan deshumanizar sin piedad al candidato", dijo.

Mientras los socios del Ejecutivo llevan semanas advirtiendo de que la respuesta insuficiente a los escándalos de corrupción y la gestión de los casos de acoso sexual son un caldo de cultivo del que se nutre Vox, el PSOE se lava las manos y culpa al PP del ascenso de la ultraderecha. "Porque lo han blanqueado", dicen.

El caso es que miedo a la ultraderecha, al que en el PSOE se atribuye su aguante en las generales de 2023, no parece haber funcionado. En la dirección socialista aducen que eso es porque los españoles no han llegado a sufrir en sus carnes las consecuencias de que la ultraderecha llegue al poder gracias a que el Ejecutivo hace de parapeto. Y Mínguez rechazó que lo ocurrido en Extremadura sea el canario en la mina. "El PSOE está más fuerte, vamos a dar la batalla", llegó a afirmar.

La izquierda se indigna ante la falta de autocrítica de Sánchez

La falta de autocrítica de Pedro Sánchez tras la debacle histórica del PSOE en Extremadura y el auge de la ultraderecha ha sumido en la indignación al resto de fuerzas de la izquierda, incluidos los socios de coalición de Sumar. La formación de Yolanda Díaz censuró que el líder socialista se limite a resistir con medidas de maquillaje cuando "a la derecha solo se la frenará avanzando". Sumar insistió en dos medidas urgentes para retomar el pulso al electorado: una remodelación a fondo del Gobierno y la intervención del mercado de la vivienda.

"La lealtad al Gobierno no es lealtad al PSOE", señaló la portavoz Lara Hernández para desgajarse del descalabro socialista en unas elecciones a las que su coalición rehusó concurrir. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, tachó por su parte de "infame, vergonzoso y devastador" que Sánchez obviase la debacle electoral en su comparecencia para anunciar a Elma Sáiz como nueva portavoz. "El PSOE está muerto", resumió. También Gabriel Rufián cargó contra el líder socialista. El diputado republicano señaló que el jefe del Ejecutivo tenía tres opciones: "Hablar sobre lo que ha pasado", "hablar sobre lo que ha pasado y anunciar medidas" e "ignorar lo que ha pasado". Y optó, dijo, por la tercera.

"No ha anunciado a Miguel Ángel Gallardo de portavoz de milagro", ironizó Rufián. "Fábrica de ultraderechistas" La derecha ha barrido en las urnas y Vox ha doblado sus escaños en el Parlamento de Extremadura, pero para Podemos la derrota inapelable de la izquierda llega suavizada por su resultado histórico en una autonomía que durante décadas se erigió como uno de los feudos socialistas.

Para los morados el único culpable del avance de la derecha es el Gobierno de coalición. El PSOE por su machismo y por carecer de arrojo para aplicar políticas transformadoras que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Y Sumar, por hacer seguidismo de los socialistas y dejar de lado al resto de fuerzas progresistas para construir una alternativa real al crecimiento de PP y Vox. Ambos partidos coaligados, sostiene Podemos, "han creado la mayor fábrica de ultraderechistas de la historia".

Fernández instó a los de Yolanda Díaz a sumarse a una candidatura plural de cara a las elecciones del 8 de febrero en Aragón. Una opción de izquierda, planteó, a imagen y semejanza de la construida con Unidas por Extremadura.

"El gran resultado en estas elecciones se debe a que se presentó una opción que llevaba muchos años trabajando sobre el terreno y que estaba participada por partidos con arraigo en Extremadura", señaló el portavoz a modo de crítica a Sumar, que precisamente carece de estructuras autonómicas.

Fernández fue tajante respecto al futuro. "O vamos juntos o nos van a arrasar", concluyó. Sumar no se dio por aludido e hizo bandera de la pluralidad que dice representar su proyecto. Tanto Podemos como la coalición de Díaz coinciden en la necesidad de reunificar sus esfuerzos, pero las rivalidades personales siguen suponiendo a día de hoy un obstáculo insalvable para lograrlo.