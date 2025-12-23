Feijóo avisa a Guardiola que no se "equivoque de adversario"

l presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo junto a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola (i), a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, que analiza los resultados de las elecciones autonómicas de Extremadura y al que asiste por vez primera el nuevo presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, este lunes, en la sede del PP en Madrid. EFEEFE/ Javier Lizón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del crecimiento de Vox en las elecciones extremeñas por "alimentar el miedo" a esa formación como estrategia para "frenar" al Partido Popular. Dicho esto, ha pedido al presidente de Vox, Santiago Abascal, actuar con "responsabilidad" y "proporcionalidad" tras los resultados, sin "equivocarse" de adversario político.

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre partidos, Feijóo ha celebrado la "victoria incontestable e indiscutible" del Partido Popular en Extremadura, recalcando que ha conseguido una "diferencia histórica con el PSOE" al sacarle más de 17 puntos y 11 escaños.

"Hemos ganado con total claridad y ahora toca interpretar el resultado tras unas elecciones que han sido clarificadoras y que no admiten interpretaciones caprichosas. María Guardiola convocó para romper el bloqueo y los extremeños han respondido que quieren gobierno", ha aseverado.

Feijóo ha resaltado que el "declive irreversible del Partido Socialista no ha hecho más que empezar" y ha subrayado que "los españoles no quieren más sanchismo". "Fue Sánchez quien planteó estas elecciones como una cuestión de confianza. Pues bien, ha perdido", ha manifestado.

Tras mostrarse mostrado convencido de que Sánchez "dejará una España herida y un PSOE muerto", ha resaltado que la gente no le dio en las urnas "el aval que buscaba para todos sus desmanes". "Los españoles no quieren más sanchismo y en Extremadura su candidatura era puro sanchismo", ha apostillado.

Según Feijóo, el PSOE "ha abandonado la centralidad porque la centralidad solo la ocupa el Partido Popular" y ha augurado que a "gran victoria" del PP en Extremadura se repetirá en Aragón, Castilla y León y Andalucía porque "la mentira, la corrupción, el cinismo machista y la falta de valores no renta a los españoles".

De hecho, ha afirmado que se ha activado un "efecto dominó" que "no va a parar" ante esas próximas citas con las urnas y ha advertido además de que el "topicazo de la derecha y la ultraderecha ya no cuela".

PIDE A VOX "RESPONSABILIDAD" Y "PROPORCIONALIDAD"

El líder del PP, que ha brindado junto a los demás cargos un aplauso a Guardiola a su llegada a la Junta Directiva, Feijóo ha señalado que Vox "ha mejorado sus resultados" en los comicios de este domingo y "el PP también", subrayando que "la mejora del resultado de Vox no es a costa del Partido Popular".

Por eso, ha pedido al PSOE que asuma "el fracaso de su relato". "De tanto alimentar el miedo a Vox para frenar al Partido Popular, han conseguido que crezca Vox y que crezca el Partido Popular. ¡Gran exitazo socialista!", ha exclamado.

Feijóo ha denunciado el "objetivo compartido" del PSOE y Vox de "frenar al PP" y ha pedido "responsabilidad y proporcionalidad" tras los resultados del 21 de diciembre, subrayando que "para gobernar la gente quiere al Partido Popular".

A renglón seguido, el presidente del PP se ha dirigido a Vox para pedirle que "comprenda lo que la mayoría de españoles quieren" y "no se equivoquen de adversario nunca más" porque "el adversario no es el PP".

"El adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos. El adversario es un Gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistema", ha indicado.

AVISO A LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ

En su última reflexión se ha dirigido a los socios de Sánchez, advirtiendo de que "caerán con Sánchez", ya que si "siguen ligados a este Gobierno de mentira y corrupción, ligarán su futuro a él". "Ellos sabrán dónde quieren estar. ¿En el pasado, con este Gobierno caducado, en estado de descomposición e insalubre, o en el futuro con la gente?", se ha preguntado.

Finalmente, ha planteado sus cinco propuestas de reparación institucional, política y moral para España: transparencia, regeneración, devolver a la gente su dinero, tanto el de las subidas de impuestos como el de las "mordidas", así como el desbloqueo para sacar adelante leyes aprobadas por mayoría y convocar elecciones generales.