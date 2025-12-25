Montero asegura que ya tiene elaborados los Presupuestos de 2026

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España).Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que ya tiene "elaborados" los próximos presupuestos generales del Estado para 2026 y que está "trabajando" con los grupos parlamentarios para poder presentarlos en los primeros meses del próximo año.

"Estoy discutiendo con los diferentes grupos políticos, y nuestra idea es presentar las cuentas públicas lo antes posible, a lo largo del primer trimestre del próximo año", dijo en una entrevista emitida este jueves por la Cadena SER en Andalucía.

En cuanto al nuevo modelo de financiación autonómica, ha asegurado que se necesita uno que aporte más recursos al conjunto de las comunidades autónomas, especialmente a aquellas que han estado infrafinanciadas durante el periodo anterior.

"Un modelo que tengo muy avanzado y que espero que el Partido Popular pueda apoyar", ha sostenido.