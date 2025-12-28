Los aranceles y las enfermedades ganaderas tensaron la cadena alimentaria en 2025

Publicado por Lucía Ruiz Simón Madrid Creado: Actualizado:

Madrid, 28 dic (EFE).- La guerra arancelaria y los crecientes brotes de enfermedades ganaderas, como la gripe aviar y la peste porcina africana, han marcado este 2025 para la pujante alimentación española, que también sigue impactada por retos globales como el cambio climático o la falta de mano de obra.

1- El año del arancel

El órdago, que luego se hizo real, de Estados Unidos de establecer aranceles a las importaciones europeas, entre ellas las alimentarias, se saldó con un acuerdo de "solo" el 15 %, interpretado como un mal menor.

Con el fin de equilibrar un comercio internacional, que ha sobrevivido a las decisiones unilaterales y respuestas escalonadas, la Unión Europea (UE) tenía previsto cerrar el acuerdo con el bloque de Mercosur cuya aprobación definitiva ha sufrido un nuevo retraso.

Aún así, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Comercio, las exportaciones agroalimentarias han crecido un 4,4 % hasta octubre de 2025, al alcanzar los 62.380 millones de euros.

También este 2025 se ha cerrado la investigación "antidumping" de China al cerdo de la UE, como represalia por las tasas de Bruselas a los vehículos eléctricos, con un arancel del 19,8 % durante cinco años.

2- Reaparece la peste porcina y la gripe aviar hace estragos

También al sector porcino le ha afectado de lleno la reaparición de la peste porcina africana en España, una enfermedad que es un viejo y temido conocido. Por ahora, no ha entrado en las granjas, pero sí se ha trasmitido entre jabalíes en la comarca barcelonesa de Vallès Occidental.

La rápida actuación de las administraciones para contener el brote, aún de origen por identificar, puede ayudar a paliar el impacto en las exportaciones.

No obstante, hasta 40 terceros países han impuesto restricciones para la entrada de derivados del cerdo desde cualquier punto del país y no sólo desde la zona afectada.

Además de la dermatosis nodular, la viruela ovina y la lengua azul, la gripe aviar ha sido otra de las crisis de sanidad animal de este año que ha derivado en el confinamiento de todas las gallinas que se crían al aire libre en España.

En este caso, la infección, que transmiten fundamentalmente las aves silvestres, sí ha afectado a granjas, la última hace solo unos días en Lleida.

3- La nueva PAC

En Europa, la propuesta para la nueva Política Agraria Común (PAC) ya ha hecho saltar todas las alarmas y, probablemente, hará sonar los motores de los tractores por el asfalto en nuevas protestas. De hecho, ya se han escuchado al otro lado de los Pirineos hace solo unos días y en Bruselas el pasado 18 de diciembre.

La propuesta inicial de reunificar en un fondo el presupuesto de esta política comunitaria y la potencial caída de la cuantía general ha provocado el rechazo de Gobierno, comunidades autónomas y sector.

Mientras, la negociación pesquera se saldó con 143 días de pesca para el Mediterráneo, muy por encima de la paupérrima propuesta inicial.

En España, y en términos legislativos, en abril se aprobó la ley de desperdicio alimentario, tras un segundo y polémico camino parlamentario en el que se incorporaron como medidas el cambio en las normas de representatividad agraria, que ha permitido a Unión de Uniones entrar en el Consejo Asesor Agrario.

4- Crisis climática

Los grandes incendios del verano, el adelanto paulatino de cosechas, los episodios de pedrisco y los cambios en los patrones hídricos siguen condicionando el día a día del campo y la rentabilidad de las explotaciones.

El campo español ha reducido hasta noviembre un 12 % las hectáreas siniestradas, si bien se prevén más de 710 millones de euros en indemnizaciones, un 5 % más que hace un año, según Agroseguro.

5- Inflación, listo para llevar y falta de mano de obra

En el congreso anual de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que se celebró en octubre en Valencia, se abordó uno de los temas que preocupan a las empresas, la falta de mano de obra, que se une a la baja productividad.

Desde allí, el presidente de Aecoc, Ignacio González, abordó sin tapujos la necesidad de un plan ordenado de inmigración, ante un futuro con muchas jubilaciones e incorporaciones difíciles.

Con todo, los últimos eslabones de la cadena han pronosticado cierres en positivo, tanto en volumen como en valor; los precios siguen subiendo, pero también la apuesta y la respuesta del cliente por la comodidad que siguen traduciéndose en incrementos reveladores de las opciones listas para consumir.

Entre los afectados por este trasvase de la "cuota de estómago" está la restauración que, no obstante, según su patronal, cerrará este año con un 3 % más de facturación.