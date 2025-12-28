Las fuertes lluvias dejan tres desaparecidos en las provincias de Málaga y Granada

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Las intensas lluvias que afectan a buena parte de la provincia de Valencia han provocado el desvío de 9 vuelos desde el Aeropuerto de Manises y el corte de la línea 1 de Cercanías entre Alginet y Castelló.

Según ha informado Aena este domingo, a lo largo de la jornada se han desviado dos vuelos a Palma, cuatro a Barcelona, dos a Madrid y uno a Castellón.

Desde el gestor de los aeropuertos españoles se indica que hay regulaciones por mala meteorología y recomienda consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos y extremar la precaución en los desplazamientos.

Desde Metrovalencia se ha notificado que como consecuencia de la lluvia ha quedado el servicio interrumpido entre Alginet y Castelló.

Por otra parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha establecido un refuerzo por el episodio de lluvias, con una dotación más en cada parque, refuerzos en la sala de control y puntos de vigilancia de los ríos y cauces mediante brigadistas forestales.

En las últimas horas se han atendido varios incidentes en la comarca de La Ribera Alta, en municipios como l'Alcúdia, Rafelguaraf, Algemesí o Benimodo.

Se trata, sobretodo, de vehículos encallados por el agua, revisiones de domicilios y desagües que se han resuelto sin incidencias, ya que por el momento no se ha realizado ningún rescate ni hay constancia de daños personales.