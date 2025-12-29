Hallan sin vida a la hija de la española superviviente del naufragio en Indonesia

Fotografía cedida por el Equipo de Búsqueda y Rescate de Indonesia (SAR) de los equipos de rescate de Indonesia que ampliaron el área de búsqueda del español y tres de sus hijos desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.EFE

Labuan Bajo (Indonesia), 29 dic (EFE).- El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes, confirmó a EFE una fuente de la agencia indonesia de rescate Basarnas.

'La familia dijo que es el cuerpo de Lia', explicó un oficial de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación.