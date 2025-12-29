Casualidad fatal: fallece una pareja de novios en dos accidentes de moto en menos de 24 horas

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil de TráficoDL

Una pareja de novios ha fallecido este fin de semana en Tenerife tras sufrir sendos accidentes de moto en menos de 24 horas, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Orimar, de 34 años, falleció el viernes por la tarde en un accidente en la autopista sur de Tenerife mientras que Adrián, de 28, murió el sábado por la mañana en otro accidente, en el que se vio involucrado un vehículo, cuyo conductor ha sido detenido por un presunto delito de homicidio imprudente tras dar positivo en alcohol y drogas, han confirmado las fuentes.

Los dos jóvenes, según publican los periódicos Diario de Avisos y El Día, eran de origen venezolano, mantenían una relación sentimental desde hace dos años y les unía, entre otros motivos, su pasión por las motos y los animales.

De hecho Adrián sufrió el accidente cuando se trasladaba al domicilio de su novia, fallecida el día anterior, para dar de comer a los animales.

La muerte de los dos jóvenes ha causado gran conmoción en las islas por la fatídica casualidad, mientras que la comunidad motera ha mostrado su solidaridad con las familias y prepara un homenaje.

El primer accidente ocurrió el viernes sobre las 18:00 horas cuando la moto en la que viajaba Orimar colisionó con una guagua en la TF-1 a la altura del polígono industrial de Granadilla de Abona.

El segundo accidente, que costó la vida a Adrián, ocurrió el sábado por la mañana en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona.