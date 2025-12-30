Un alud en Panticosa se lleva la vida de tres montañeros

Publicado por Efe / Europa Press Huesca Creado: Actualizado:

Tres esquiadores —dos hombres y una mujer— han fallecido y otra ha resultado herida leve por hipotermia tras verse arrastradas por un alud de nieve en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense.

Las víctimas proceden del País Vasco y estaban practicando esquí de fondo en la zona cuando se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, que han resultado ilesos y son los que han alertado a los servicios de emergencias.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha lamentado las muertes y ha asegurado que eran expertos montañeros, muy conocidos en la zona y con conocimientos de meteorología. Azcón ha expresado su convencimiento de que la «mala suerte» ha sido un factor determinante en la muerte de los tres montañeros.

La cantidad de nieve no era muy grande y es habitual que, en estos días de frío y nevadas, se formen placas en láminas, «una de ellas se rompe y desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima de la placa», ha explicado el director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero.