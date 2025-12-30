Sánchez busca mantener a flote al Gobierno con nuevas medidas que no requieran del Parlamento

Publicado por Paula de las Heras Madrid Creado: Actualizado:

El año 2025 se cierra con un escenario sombrío para el Gobierno, golpeado por los casos de corrupción que salpican a quienes hasta hace poco eran hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, las denuncias de acoso sexual en el PSOE, la voladura del bloque de investidura y la debacle electoral en Extremadura, el primer eslabón de la cadena de comicios autonómicos que tendrán lugar de aquí a mediados de 2026. Pero el Ejecutivo insistió este lunes en que su intención es aguantar hasta 2027, aunque su margen para aprobar proyectos de ley sea estrecho.

"Lo raro sería que un Gobierno no estuviera pensando constantemente en medidas que mejoren la vida de la gente. Es importante que sepamos cómo es nuestra situación. Hay medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso. Hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener ese rango legal", esgrimió la nueva portavoz gubernamental, Elma Saiz, en la Ser. Fuentes ministeriales aseguran que en Moncloa ya cuentan hace tiempo con un listado de iniciativas que pueden ver la luz al margen del Parlamento y que el presidente irá administrando tras el descanso navideño para recuperar la iniciativa perdida. «En este país —apunta un ministro — se confunde legislar con gobernar; puede que nuestra capacidad de legislar esté más limitada pero podemos seguir gobernando y lo vamos a hacer». Entre los asuntos que no requieren aval del Congreso hay uno muy evidente y recurrente en esta legislatura, la subida del Salario Mínimo Interprofesional que, en siete años ha pasado 735 euros a 1.184 euros mensuales (un incremento del 61%) y en enero volverá a subir.

Según las citadas fuentes, aun así, hay muchas más ideas en cartera porque Sánchez pidió hace ya varios meses a sus ministros propuestas «vendibles» e identificables con su proyecto pero que no precisen votación.

A ellas hay que sumar asuntos que sí irán al Congreso como los primeros Presupuestos de este mandato, a lo largo del primer trimestre de 2026, según aseguró la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el jueves. Aunque no tienen prácticamente opción de salir adelante - a tenor de las advertencias, sobre todo, de Podemos y Junts-, su naturaleza expansiva pretende servir como carta de presentación y reclamo para un electorado progresista alicaído.

Saiz defendió en todo caso que no pasa nada por no tener Cuentas actualizadas, pese a reconocer que presentar un proyecto a las Cortes es una "obligación constitucional". "Presupuestos pueden ser muchos, pero hay presupuestos que llevan recortes y hay presupuestos prorrogados que profundizan en la cohesión social", adujo.

También el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se afanó en combatir la imagen de legislatura en colapso que este lunes mismo describió el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y apuntó a que, como ya ha venido haciendo desde que Junts oficializó su ruptura, el Gobierno se centrará en la tramitación de iniciativas con una apoyo muy transversal y acento social.

Torres hizo alusión así a lo ocurrido en el último pleno de diciembre, en el que se aprobaron la ley de atención a la clientela, la reforma de la dependencia o la subida salarial a los funcionarios, pero cayó la senda de estabilidad de los Presupuestos.