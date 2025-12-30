Doce tomates de la suerte: la curiosa costumbre por Nochevieja en la ciudad urcitana

Publicado por EFE Almería Creado: Actualizado:

La ciudad de Almería ha adelantado la celebración de la Nochevieja con la segunda edición de los 12 Tomates de la Suerte, un evento multitudinario que ha congregado este martes a miles de personas en la plaza Vieja para consumir las 6.000 bolsas de tomate 'cherry' repartidas para la ocasión.

La recién remodelada plaza de la Constitución, centro neurálgico del casco histórico, se ha convertido en el epicentro festivo de la capital, abarrotada por familias y grupos de amigos que han acudido para cumplir con esta joven tradición local.

La iniciativa, que sustituye las tradicionales uvas por el producto estrella de la huerta almeriense, busca consolidarse como una cita de referencia que aúna gastronomía, identidad y cultura en las horas previas al final de año.

Organizado por la Cofradía del Tomate y la Asociación Almería Gastronómica junto al Ayuntamiento de la capital, el acto ha servido para reivindicar la potencia agrícola de la provincia. Durante la gala se ha recordado que Almería es la principal productora de España y la quinta del mundo, con 750.000 toneladas cosechadas durante la pasada campaña, según datos de Coexphal.

Para el consumo simbólico de las campanadas, la organización ha repartido este año el doble de existencias que en la primera edición, optando por la variedad de tomate 'cherry' ‘Lobello’, de Caparrós, un producto que ostenta el galardón de Sabor del Año por octavo ejercicio consecutivo.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido a esta celebración, de la que ha dicho que "conecta la tradición con la participación ciudadana" y refuerza "el orgullo por lo nuestro".

Estas campanadas anticipadas han sido conducidas por la periodista y embajadora de la Cofradía, Mar Villalobos, y el cocinero de Almería Gastronómica, Rafael Rodríguez, quienes han guiado al público en una cuenta atrás marcada por el color rojo del 'oro' almeriense.

El carácter participativo del evento se ha visto reforzado con la proyección de mensajes de apoyo de destacadas personalidades vinculadas a la provincia, como el periodista Carlos Herrera, el cantaor José Mercé, la artista urbana Vera GRV y el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque.