La auditoría de parte encargada por el PSOE descarta una caja B en el partido

«No existe ningún movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería». Esta es la principal conclusión de la auditoría interna encargada por el PSOE el pasado verano, después de que la UCO detectara pagos sin «soporte documental» a José Luis Ábalos y a Koldo García desde la caja central de Ferraz. Este informe —al que ha tenido acceso este periódico— descarta, por tanto, la existencia de una caja B en el cuartel general socialista o una financiación irregular de la formación, si bien sí admite la existencia de pagos «llamativos» a la Secretaría de Organización que dirigía Ábalos, aunque siempre con dinero de origen conocido.

es que el dossier destaca que el partido abonó sin objeciones gastos «manifiestamente impropios», como tickets de la suegra de Ábalos, menús de 332 euros o comidas el día de Navidad. Este informe de parte, que no forma parte de ninguno de los sumarios, es obra del catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego —conocido por ser uno de los nombres que Podemos propuso en su día para el CGPJ— y del profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, ambos de la Autónoma.

Básicamente, el estudio analiza las salidas de metálico de la caja de Ferraz entre 2017 y 2024. Se trata del mismo período que está bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien, a instancias del juez Leopoldo Puente, instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, abrió el pasado octubre una pieza separada para investigar los pagos en efectivo desde la sede central socialista y ha reclamado al partido todos y cada uno de los desembolsos realizados en este período, desde el propio Pedro Sánchez hasta el último de los empleados, así como sus correspondientes justificantes. Tal y como ya había informado en su día el PSOE al Supremo, los libros del partido reflejan que entre 2017 y 2024 por la caja de Ferraz pasaron un total de 940.388 euros en efectivo, procedentes en su inmensa mayoría de la cuenta oficial de la formación en el BBVA.

Los expertos consideran que el flujo de dinero en efectivo notificado es «coherente, cerrado y verificable» porque «todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas». Según el informe, solo 7.283 euros en metálico de los que entraron en la caja de Ferraz no procedían de la cuenta oficial, sino de operaciones «esporádicas y plenamente identificadas», como la venta de merchandising, de chatarra o la ganancia de 1.000 euros en un premio de lotería.

La auditoría afirma que solo el 1 % del dinero de la caja correspondió a «ingresos atípicos», pero siempre con soporte documental. Para los expertos contratados por el PSOE no hay nada sospechoso en los libros que les ha entregado el partido, porque en ellos se refleja una «estructura típica de un reembolso de gastos, con soporte documental y vinculación a actividades ordinarias del partido». Félix Alberto Vega y César Martínez sí ven «llamativo» el concepto o lo abultado de algunos desembolsos, abonando las sospechas del juez Moreno.