El Rey alerta, ante la guerra de Ucrania, de la «sensación de amenaza» en Europa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Felipe VI ha alertado este martes de que 2025 ha dejado «una sensación creciente de amenaza», y ha subrayado el «compromiso» de España con «el orden global basado en normas, la seguridad internacional y el multilateralismo», en el marco del complejo contexto geopolítico. Así lo ha hecho durante su discurso en el acto de la Pascua Militar, celebrado en el Palacio Real de Madrid, después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que se saldó con la detención de Nicolás Maduro, que se enfrenta a cargos por narcotráfico en un juzgado de Nueva York. No obstante, el monarca no ha mencionado específicamente la situación del país caribeño. El Rey se ha referido a los «múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias» y ha puesto el foco en la «sensación creciente de amenaza» al cierre de 2025, concretamente a la que «llega al corazón de Europa». Felipe VI ha hecho hincapié en que, durante el año pasado, España ha seguido dando prueba de su «compromiso firme e inequívoco» con la seguridad internacional, el «multilateralismo» y el «orden global basado en normas» y ha enumerado algunas de las misiones en las que hay desplegados soldados españoles, como las del flanco este de la OTAN, Líbano, Somalia o Mozambique, entre otras. En este contexto, el Rey ha puesto el foco en lo «valioso» que es tener unas Fuerzas Armadas «con un alto grade de formación y adiestramiento, una probada capacidad de adaptación y bien equipadas y pertrechadas: unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos». «Conscientes de esta realidad, las instituciones de la Unión Europea adoptaron en marzo diversas iniciativas para el aumento de la inversión común en defensa y los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acordaron en el mes de junio garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de disuasión de seguridad y de defensa a lo largo plazo», ha recordado el monarca. Por ello, ha reclamado continuar con el esfuerzo inversor en defensa y seguridad, y ha definido el papel de la industria de defensa como «fundamental» en este ámbito. Para el Rey, la «integración de tecnologías emergentes, como la IA o los drones aéreos, navales o terrestres se convierten en un poderoso motor de transformación, con el objetivo claro de garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa en todos los dominios, así como una disuasión creíble». Felipe VI se ha dirigido directamente a Leonor, presente por tercer año consecutivo en la festividad de la Pascua Militar, en esta ocasión como alférez alumna de la Academia General del Aire para formarse como piloto militar. Ha dicho que «le consta» que sus «vivencias» de los últimos años la están «ayudando a comprender y a asumir en toda su plenitud el compromiso y el sentido del deber, que son la brújula moral de la vida militar». «Formándote con ellos, conociéndoles bien y sintiéndote integrada en la vida castrense es como mejor servirás con ellos como Reina de España.