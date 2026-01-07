El juez envía a juicio por agresión sexual a Íñigo Errejón

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 y le ha impuesto una fianza de 30.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran exigir. El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, envía a juicio a Errejón y lo cita el 15 de enero para notificarle su decisión, un trámite que abre el plazo para que el también exdirigente de Podemos presente su escrito de defensa. Carretero ha adoptado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en contra del criterio de la Fiscalía, que solicita el sobreseimiento del caso al considerar que «no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito» y tampoco que el político fuese consciente de que aquella «relación sexual» no era deseada por la actriz.