El cuerpo del niño localizado tras el naufragio en Indonesia es el de Mateo, de 9 años

Detalle de una fotografía que muestra la embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah como la que se hundió en aguas de Indonesia con una familia española a bordo. EFE/Noel Caballero.

El cuerpo del niño recuperado este martes en Indonesia tras el naufragio del pasado 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, ya está identificado y corresponde a Mateo, de 9 años, hijo del exfutbolista Fernando Martín de su anterior matrimonio, según ha indicado a EFE un portavoz de la familia.

De esta forma, el menor que sigue desaparecido y al que continúan buscando este miércoles es Quique, de 10 años, hijo de Andrea Ortuño, quien sobrevivió al naufragio junto a una de sus hijas.

El cuerpo sin vida del niño de 9 años fue localizado este martes, tras el aviso de unos pescadores que divisaron el cuerpo en el norte de la isla de Rinca, a unas 7,48 millas náuticas (unos 14 kilómetros) de la última localización del barco antes de hundirse.

Los equipos de búsqueda de Indonesia han zarpado de nuevo este miércoles para intentar localizar al último desaparecido de la familia valenciana tras el naufragio del barco turístico en el que viajaban, tras haber rescatado los cuerpos de un adulto -el exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, Fernando Martín- y dos menores.