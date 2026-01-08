Nuevas Generaciones del PP publica una imagen de IA con Sánchez con los pantalones bajados ante Junqueras

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Nuevas Generaciones (NNGG), la organización juvenil del PP, ha difundido este jueves en la red social X una imagen de inteligencia artificial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin pantalones ante el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras.

Sobre la base del mensaje de Sánchez informando de su reunión con Junqueras, en las que se ha acordado incrementar en casi 5.000 millones la financiación de Cataluña, la organización juvenil del PP ha publicado una imagen en la que el presidente recibe sin pantalones al líder de Esquerra, lo que deja ver un tatuaje con la cara del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Las cuentas de Nuevas Generaciones en redes sociales han protagonizado ya varias polémicas con sus mensajes provocadores. El pasado noviembre la cuenta oficial publicó otra imagen de Koldo García, Víctor de Aldama y José Luis Ábalos como 'los tres tenores' esperando que "canten para toda España". Y la última, el pasado 3 de enero, en la que NNGG de Madrid publicaba una carta a los Reyes Magos con la imagen de Zapatero apresado por los Navy Seal como el expresidente Nicolás Maduro.