Feijóo reconoce que no dijo la verdad: no estaba informado en tiempo real por Mazón de la dana

Aquella desafortunada declaración de Alberto Núñez Feijóo —"He estado informado en tiempo real"— le llevó ayer a comparecer delante de la magistrada que investiga la dana. Lo hizo desde su despacho en el Congreso, lo que le libró de la foto entrando en los juzgados de Catarroja. Allí permaneció durante cerca de cinco horas de interrogatorio que, en ocasiones, derivó a cuestiones de nula relación con la causa y que comenzó con un reproche al manifestar el líder nacional del PP que le sorprendía que le citaran a él como testigo antes que a otras personas con las que también habló Mazón el fatídico 29 de octubre y sí tienen competencias directas en la gestión de la crisis. Pero cada juez es autónomo e independiente para marcar el orden de su investigación.

Hubo un error, aclaró el líder del PP sobre aquella controvertida información del «tiempo real».

«Me refería al martes y al miércoles, pero no al día anterior. No recibo información de Mazón el día de la dana y tampoco la pido». Un fallo que ya había admitido en declaraciones previas. Fue a partir de las noticias que recibe en su teléfono cuando manda ese primer wasap antes de las 20 horas. Mazón apuntó en su día que llamó en dos ocasiones a Feijóo, pero este nunca habló con él ese día, según su testimonio. Tampoco nadie de la Administración valenciana ni del Gobierno central contactó con el líder popular. Feijóo admitió ante la instructora que «no sabía dónde estaba» su dirigente cuando intercambió mensajes con él a las 19.59 horas. «No me dice nada y yo tampoco se lo pido». «Todo lo que hemos hablado está en los wasaps", insistió.

El líder del PP considera que de los mensajes de Mazón no deduce que éste «no estuviera informado». Precisó aquella referencia acerca de quién era el ministro de referencia. «Había dos organismos con toda la información de caudales y previsión, Aemet y la CHJ, que dependen de la Vicepresidencia Tercera, entonces Teresa Ribera. Pero como no estaba, el comité de crisis lo presidió la ministra de Hacienda». Feijóo copió en cierta medida el relato del que fuera su barón de achacar los fallos de la Aemet en la previsión y la falta de datos de los barrancos de la CHJ.

En todo momento, mantuvo que no tenía más información que la que se publicaba en los medios. «Esto fue una emergencia nacional porque afectaba a varias comunidades autónomas y debió estar el Gobierno central al frente». La jueza corrigió esta «opinión personal» y subrayó que la Audiencia ha despreciado esta cuestión y que la ley autonómica da la potestad a la consellera de Emergencias, entonces Salomé Pradas.