El PP cree que Sánchez y Zapatero son "una desgracia" para Venezuela

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo interviene en la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso.MARISCAL

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de ser "una desgracia" para Venezuela.

"Han sido una desgracia para Venezuela, son una vergüenza para España y más les valdría colaborar con la justicia antes de la justicia los alcance a ellos", ha apuntado Álvarez de Toledo en una mesa sobre regeneración democrática, en el marco de la 28ª Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en A Coruña.

La diputada popular ha defendido además el compromiso del PP con "el liderazgo indiscutible" de la opositora María Corina Machado, último premio Nobel de la Paz, cuya ceremonia de entrega presenció Álvarez de Toledo.

También ha refrendado el compromiso "absoluto y optimista", hasta el final" con el pueblo venezolano, así como con los presos políticos.

Álvarez de Toledo se ha referido a la liberación de cinco presos políticos españoles que se ha producido esta semana y que, ha asegurado, Sánchez se ha apuntado como "la defensa de la soberanía del pueblo venezolano" mientras Zapatero ha pretendido atribuírsela.

"Los dos tienen una cara de hormigón armado", ha dicho la diputada, quien ha asegurado que Zapatero lleva diez años "operando para perpetuar una dictadura criminal y corrupta".

Mientras, ha añadido, Sánchez se negó a llamar dictador a Maduro, se negó a reconocer a Edmundo González en el Congreso, se negó a felicitar a María Corina Machado como premio Nobel de la Paz de la paz y se ha negado "a mover un dedo" por los presos políticos.

La mesa ha estado moderada por la vicesecretaria de regeneración democrática del PP, Cuca Gamarra, quien ha afirmado que es "urgente y necesario" que se aborde la regeneración, en un momento en el que en España, por culpa de Sánchez, hay "una triple quiebra", la del poder legislativo, la del poder judicial y la del propio concepto de nación.