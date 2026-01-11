Un muerto y un herido en una pelea con arma blanca en Badajoz

Publicado por EFE Mérida Creado: Actualizado:

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido este domingo en Badajoz en una pelea entre ambos con arma blanca, según han informado a EFE fuentes policiales.

El suceso ha ocurrido sobre las siete de esta mañana en el barrio de Cerro de Reyes, cerca de la rotonda de Las Grullas, donde los agentes de la Policía Nacional trabajan en estos momentos.

El fallecido presentaba heridas de arma blanca, así como el otro varón lesionado, que ha sido detenido.

En principio, según las fuentes consultadas, el suceso no tendría relación con los tiroteos registrados en los últimos días en la ciudad, el último de ellos ayer.