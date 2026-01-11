El PP se rearma en A Coruña para un "asedio largo, difícil y duro" contra Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), acompañado por el presidente del PP de Galicia y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (i), durante la segunda y última jornada de la 28 interparlamentaria del partido, en la que diputados, senadores y dirigentes autonómicos han debatido sobre financiación autonómica, regeneración democrática, vivienda e inmigración, entre otros asuntos de actualidadEFE

El Partido Popular se ha reunido este fin de semana en A Coruña para rearmarse internamente y reforzar su estrategia para un "asedio" a la Moncloa que será "largo, difícil y duro", como ha pronosticado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Muñoz ha participado en una mesa de portavoces, en el marco de la 28ª reunión interparlamentaria del partido, y en ella ha afirmado que ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "encastillado" y a los socialistas "fanatizados".

Por lo tanto, es necesario que el PP prepare "un asedio" por "desgaste", que se prevé "largo, difícil y duro".

Para ello, ha agregado la portavoz popular, es precisa una estrategia no de fuerza bruta, sino de una "coherencia" que "requiere de valentía y de lealtad", ha dicho al ritmo de 'The Eye of the Tiger', de Survivor, la canción principal de la banda sonrosa de la película 'Rocky'.

La lección de esta saga de películas, ha añadido, es que no sirve con pegar más fuerte, sino que hay que "aguantar más". "Si te caes, te levantas una vez, diez veces, cien veces, hasta que vences, pues gana el que se levanta cada una de las veces que le tiran", ha agregado.

Muñoz ha reclamado, como hizo el sábado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en una intervención privada ante los participantes (parlamentarios nacionales, europeos y regionales), "hacer oposición sin cuartel".

En su intervención ha citado varias propuestas del partido por si llega al gobierno, como la construcción de "cientos de miles de viviendas" o "una financiación autonómica justa, solidaria y redistributiva".

"A mi país vienes con un contrato de trabajo y te recibimos con los brazos abiertos, vienes a contribuir, si vienes a delinquir, te vas a tu casa", ha añadido en materia de inmigración.

Vivienda, seguridad, economía, empleo y regeneración democrática han sido los cuatro ejes de esta reunión, de la que han salido propuestas como rebajas fiscales para la compra de vivienda al 4 % tanto para vivienda nueva como de segunda mano o rehabilitación; la aplicación de la inteligencia artificial para modernizar procesos burocráticos, dar protagonismo a la financiación local o el compromiso "claro" de expulsar a los 'okupas' en un periodo de 24 horas.

Junto a las propuestas, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, encargado de la organización del encuentro, ha concluido que el PP ha dejado claro en esta cita en A Coruña que tiene respuestas, medidas y soluciones "para todos los problemas que está generando el sanchismo".

Ha agregado que Pedro Sánchez no puede dar respuestas a los problemas de los españoles porque él es el principal problema y se ha mostrado convencido de que la "dignidad, la gestión y el sentido de Estado" llegará de la mano de Feijóo.

De su gestión en estos casi cuatro años al frente del PP, ha dicho que no solo ha logrado unir el partido y que los españoles sepan que tiene un proyecto alternativo, sino que también ha conseguido ganar en todas las elecciones a las que se ha presentado.