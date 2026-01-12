Sánchez pidió a Delcy Rodríguez la liberación de presos y reconoce la labor de Zapatero

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), durante la clausura del Congreso del PES, ?Progressive Mobilisation?en Ámsterdam.PSOE

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha explicado este lunes que el pasado viernes trasladó a la presidenta "temporal" de Venezuela, Delcy Rodríguez, la "necesidad de seguir liberando presos políticos" y ha reconocido la labor que realiza el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con ese objetivo.

En rueda de prensa en la Moncloa junto al primer ministro griego, Sánchez ha recordado que también habló con el líder opositor Edmundo González, refugiado en España, y ha destacado asimismo la conversación que mantuvo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

"Nos hemos mostrado dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos, también con la presidenta temporal de Venezuela y también con la oposición venezolana, para abrir el paso a una transición que tiene que ser pacífica" y que debe dirigir al país a unas "elecciones libres, transparentes y limpias", ha subrayado.

Sánchez ha reconocido el trabajo que está haciendo Zapatero para la liberación de presos políticos, convencido de que "su buen hacer", junto al de otro actores y países cuya labor ha sido reconocida por las autoridades venezolanas, está haciendo posible las excarcelaciones que comenzaron el viernes.

En este contexto se ha congratulado por la liberación de los presos españoles y por su regreso a casa, como prometió a los familiares de tres de ellos cuando les recibió el pasado diciembre.