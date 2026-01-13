Feijóo reprocha a Sánchez que no reciba a los presos políticos de Venezuela al llegar a España

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no haya recibido en el aeropuerto a los presos políticos encarcelados con el régimen de Nicolás Maduro a su llegada a España, como sí ha hecho en Italia su primera ministra, Giorgia Meloni, del partido ultraderechista Hermanos de Italia.

En un mensaje en su cuenta oficial de la red 'X', que ha recogido Europa Press, el presidente del PP ha destacado que Meloni ha recibido "a los pies del avión a los presos políticos que el régimen venezolano encerró".

"Lejos de la dictadura, al lado de quienes la sufrieron. Es así como se hace. En España el Gobierno trabaja de tú a tú con los secuaces de Maduro", ha manifestado Feijóo.

LA SECRETARIA DE ESTADO PARA IBEROAMÉRICA FUE A BARAJAS

Los primeros cinco presos españoles liberados por Venezuela llegaron a España el pasado viernes. Hasta el aeropuerto de Barajas (Madrid) se trasladó la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.

El pasado domingo, en la clausura de una cumbre parlamentaria del PP en A Coruña, Feijóo cargó contra Pedro Sánchez, por "conchabar" con el régimen de Maduro durante su etapa al frente de Venezuela y le avisó de que la historia "le juzgará", igual que al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Para todos aquellos que callaron, para todos aquellos que conchabearon y se lucraron del régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad. Y por eso digo, señor Zapatero y señor Sánchez, la historia no les perdonará, la historia les juzgará", aseveró Feijóo.