El Congreso recibe los informes que ven infracciones graves de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

El consejo consultivo de comunicación parlamentaria ha remitido a la Mesa del Congreso los informes sobre las denuncias contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo en los que determina que ambos han incurrido en infracciones graves al Reglamento de la cámara.

En el caso de Quiles se observan cinco infracciones graves por grabar en dos ocasiones en zonas sin autorización, lo que podría suponer una sanción de suspensión de la acreditación.

Las dos infracciones graves de Ndongo podrían también conllevar aparejadas la retirada de la credencial del Congreso para ejercer la labor de periodista.

Las infracciones graves están sancionadas en el reglamento con una suspensión de la credencial de entre once días y tres meses. Y las muy graves -que alcanzan esta gradación cuando se cometen más de dos graves- con una retirada de entre tres meses y un día a tres años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial.

En todo caso será la Mesa del Congreso -que se reúne este jueves- la que decidirá si se establecen sanciones en los expedientes abiertos, pero antes tendrá que dar otros pasos reglados, como la designación de un instructor y la apertura de plazo para que ambos puedan presentar alegaciones.

Los informes remitidos al órgano de gobierno del Congreso, a los que ha tenido acceso EFE, se han elaborado tras las denuncias de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) contra Quiles por grabar imágenes en espacios no permitidos y de Sumar contra Ndongo por las reiteradas interrupciones de sus ruedas de prensa.

Las denuncias contra ambos se producen en aplicación del nuevo artículo 98 del Reglamento de la Cámara, que regula la relación entre el Congreso y los medios y que se aprobó el pasado 28 de julio, con los votos en contra del PP, Vox y UPN.