Caen tres redes que introducían en España cocaína de Colombia asaltando buques mercantes

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han desarticulado tres organizaciones criminales, vinculadas con el Balkan Cartel y que trabajaban de manera coordinada, para introducir cocaína colombiana en España asaltando buques portacontenedores, usando técnicas militares y armas de guerra.

En la operación conjunta han sido detenidas 30 personas y se han intervenido 2.475 kilos de cocaína y varias armas de guerra, ha informado este jueves el Ministerio del Interior.

La red introducía la droga en contenedores marítimos mediante la técnica de los trepadores otros miembros de esa misma organización los encargados de rescatarla en el destino utilizando el método "drop off", con el que arrojaban la mercancía desde un mercante para que la recogieran embarcaciones más pequeñas que las trasladaban a poblaciones del Golfo de Cádiz.